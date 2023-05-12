«يونيسف»: تسليم إمدادات طبية أساسية للجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، اليوم الجمعة، تسليم إمدادات طبية أساسية إلى دائرة الصحة في المنطقة الجنوبية، معتبرة أن هذه الإمدادات تحدث «فرقا» في مكافحة الأمراض.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، إن هذه الإمدادات تتضمن معقمات أيدي، مشيدة في هذا الإطار بدعم سفارة فرنسا لدى ليبيا، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

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«يونيسف» تعلن إمداد الجنوب بـ55 ألف جرعة لقاح حصبة،

والإثنين، أعلنت «يونيسف» في ليبيا إمداد المنطقة الجنوبية بـ55 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كاستجابة لتفشي الحصبة الحالي في المنطقة، بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقالت المنظمة في بيان، إن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي، وجرى تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي استعدادًا لانطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الحصبة والحصبة الألمانية التي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى.