السفير الألماني يؤكد دور مؤسسة النفط المهم في التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، دور المؤسسة الوطنية للنفط المهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء أونماخت مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وفق تغريدة على حساب السفير الألماني بموقع «تويتر».

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وغرد أونماخت قائلا: «لقاء بناء مع بن قدارة، حيث أكدت أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا، وتطوير التعاون المشترك، وعلي الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة علي وحدة قطاع النفط وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بن قدارة عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عاما، وقال: «قام العاملون ولجنة إدارة شركة رأس لانوف بجهود كبيرة وبعزيمة وبأيادٍ ليبية، باستكمال صيانة وحدات المجمع، لتبدأ اليوم أولى مراحل تشغيله بعد توقف طويل»، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك».