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مهلة أخيرة للعمالة الوافدة بسوق الخضروات في جنزور من أجل تسوية أوضاعهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 01:53 مساء
مهلة أخيرة للعمالة الوافدة بسوق الخضروات في جنزور من أجل تسوية أوضاعهم
جانب من الحملة التفتيشية على سوق الخضروات في جنزور، 11 مايو 2023، (العمل)
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أعطى فريق التفتيش التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مهلة أخيرة للعاملين الوافدين في سوق الخضروات والفواكه في بلدية جنزور من أجل تسوية أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك خلال جولة في السوق ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة منذ أشهر تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي» أمس الخميس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وضبط فريق التفتيش خلال الحملة عديد المخالفات، منها وجود عدد كبير من العمالة الوافدة في السوق تعمل من دون إجراءات قانونية وشهادات صحية، حيث شدد الفريق على المتابعة اليومية من قبل أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية للعمالة للتأكد من تسوية أوضاعهم.

وطالب فريق التفتيش مشرفي السوق بمخاطبة مكتب العمل والتأهيل ببلدية جنزور بشأن تنسيب باحثين عن العمل، للعمل بمحال السوق بدلا عن العمالة الوافدة غير مستوفاة الإجراءات القانونية.

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