شركة الكهرباء: الشبكة لم تتأثر بتوقف مجمع مليتة لإجراء عمرة جسيمة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها لم تتأثر نتيجة توقف مجمع مليتة للنفط والغاز عن العمل موقتا لإجراء عمرة جسيمة شاملة، رغم أنه كان يزود عددا من محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وأرجعت الشركة ذلك إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بوضع خطط وبدائل منها إعادة تشغيل خط الغاز «البريقة - الخمس»، الذي ظل معطلا 12 عاما؛ لتصل تغذيته إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس، كما وفرت الوقود السائل لضمان عدم نقص الوقود، وتفادي حدوث أي عجز في توفير الكهرباء، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وتوجهت الشركة بالشكر إلى إدارة مؤسسة النفط والعاملين بها، لتعاونهم مع زملائهم في شركة الكهرباء بما يخدم استقرار الشبكة الكهربائية.