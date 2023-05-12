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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزاوية إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 10:47 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزاوية إلى مصراتة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل من الزاوية إلى مصراتة، تصل سرعتها مساء اليوم الجمعة إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الزاوية إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج اإلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل درنة وطبرق، وشرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة

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