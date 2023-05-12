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حالة الطقس في ليبيا (12 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 10:08 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (12 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم الجمعة على مناطق غرب البلاد، بينما تكون معتدلة على معظم مناطق الشرق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 29 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

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