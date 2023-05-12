ضبط شاب سرق 12 ألف دينار من منزل عمه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي شابا سرق 12 ألفا و500 دينار من منزل عمه في منطقة أرض شبنة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول عن سرقة منزله، وأفاد بأنه يشك في ثلاثة عاملين وافدين أحضرهم لصيانة المنزل، كما أفاد بأن ابن شقيقه سمعهم وهم يتحدثون بشأن المبلغ، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأحضر أعضاء التحريات ابن شقيقه كشاهد في الواقعة، ثم جرى إحضار الوافدين الثلاثة الذين أنكروا ما نُسب إليهم، وبسؤال ابن شقيق المبلغ في أقواله، بدا عليه الارتباك، قبل أن يعود ويقر بمكان المبلغ المسروق، وأنه مدفون داخل منزل الشاكي تحت رمال إحدى الغرف تحت الصيانة.

واتُخذت الإجراءات القانونية مع الموقوفين، ثم أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.