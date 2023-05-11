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دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية على مواصلة جهودها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 10:18 مساء
دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية على مواصلة جهودها في ليبيا
ممثلو تسع دول بنظام روما خلال الإدلاء ببيان سابق (أرشيفية: حساب بعثة النرويج في الأمم المتحدة على تويتر)
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أعرب أعضاء مجلس الأمن الأطراف في نظام روما الأساسي عن تشجيعهم المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة جهودها لتعزيز مشاركتها في ليبيا.

جاء ذلك عقب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أن المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، لافتًا إلى أن فريقًا من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

مطالبة السلطات الليبية بتعزيز التعاون مع الجنائية الدولية
وأعربت الدول الأطراف في نظام روما، في بيان مشترك، عن أملها في رؤية مزيد من التعاون من السلطات الليبية، بما في ذلك بشأن الوصول إلى الوثائق، والمشاركة مع السلطات الفنية ذات الصلة، والرد على طلبات المساعدة، وإصدار التأشيرات، منوهة بأنها تتابع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك إنشاء مكتب اتصال في طرابلس.

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جاء البيان الصادر عن البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، نيابة عن أعضاء مجلس الأمن من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي: ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، الغابون، غانا، مالطا، المملكة المتحدة، وبلداننا، اليابان وسويسرا.

وقدمت الدول المذكورة شكرها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفريقه، على تقديم التقرير الخامس والعشرين لمكتبه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1970.

استراتيجية الجنائية الدولية حول ليبيا
وقالت الدول الـ11 إنها تدرك الخطوات الإضافية التي اتخذها مكتب المدعي العام لتنفيذ استراتيجية العمل المتجددة فيما يتعلق بالوضع الليبي، والتي جرى عرضها في التقرير الصادر في أبريل من العام الماضي.

كما رحّبت باتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بجمع الأدلة، وإصدار أوامر القبض، والمساهمات في التحقيقات المحلية، وزيادة المشاركة مع المجتمعات المتضررة ومجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السلطات الليبية، لافتًا إلى أنّ أنشطة التحقيق المنسقة والتعاون الدولي مع الدول الثالثة والوكالات الدولية ضرورية في الوضع في ليبيا، فهي تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وأعادوا التأكيد على التزامهم بدعم وتعزيز مبادئ وقيم نظام روما الأساسي، ومواصلة الامتثال للالتزامات التعاونية في سياق الوضع في ليبيا، مشجعين جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في تنفيذ ولايتها، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1970 (2011).

وجددوا التأكيد على الدور «المهم» الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في السلم والأمن الدوليين، وتأكيد الدعم للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، تجسد الالتزام الجماعي بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

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