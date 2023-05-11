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العدد 390: غموض سياسي.. ونزيف للنقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 09:45 مساء
العدد 390: غموض سياسي.. ونزيف للنقد الأجنبي
الصفحة الأولى من العدد «390» من جريدة «الوسط»، الخميس 11 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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مثل كل خميس صدر العدد 390 من جريدة الوسط ويتصدر صفحته الأولى تقرير إخباري مركب بعنوان «في انتظار ماراثون اجتماعات لجان مجلسي النواب والدولة.. ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا عنوانه «4 تحديات أمنية تفرض إعادة ترتيب الأوراق».. ويتناول تداعيات زيارة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الإيطالية روما واستقباله في قصر كيجي.

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ليبيا تقود اجتماعًا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع جاء تحت عنوان «ليبيا تقود اجتماعًا عربيًا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عن فاغنر عنوانه «خارطة طريق جديدة لمواجهة فاغنر في أفريقيا».

كما نقرأ موضوع بعنوان «ملف التغذية المدرسية ينتظر الحسم.. وحملات لتناول وجبات صحية بالمنازل».

وإلى الصفحة الخامسة ويتصدرها موضوع يرصد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وجاء عنوانه «دلالات تقرير غويتريس حول حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا».

أيضًا في الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا بعنوان «ماذا سيقدم مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل؟

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أخيرا.. الأسد في جدة
ومن الشؤون المحلية إلى أبرز الأحداث العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان«الأسد في جدة لحضور القمة العربية.. موسكو تقترح خارطة لتطبيع العلاقات التركية – السورية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عن الأوضاع في فلسطين المحتلة عنوانه «جرائم إسرائيل مستمرة.. استشهاد 22 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال خالل يومين».

عجز مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «600 مليون دولار سنويًا والعجز متواصل.. أزمة الكهرباء في ليبيا تنتظر حلول المشاريع الكبرى».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع بعنوان «عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر».

ومن أخبار وتقارير الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها الحلقة الخامسة من الموسوعة الليبية الميسرة لمؤلفها البوصيري عبد الله. وجاءت بعنوان «من هو آغا مراد أول والٍ تركي يحكم ليبيا؟»

وفي الصفحة نطالع أيضًا مدخلًا لدراسة نقدية أعدها الأديب والكاتب أحمد الفيتوري، وجاء بعنوان «الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس»

وفي صفحة الفن تواصل «الوسط» استطلاعات تقييم دراما وبرامج رمضان الليبية. كما نقرأ متابعة لمهرجان كان السينمائي الدولي الذي ينطلق في 16مايو الجاري. وجاءت بعنوان « كان في دورته الـ 76.. السعفة الذهبية لمن؟».

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الأهلي طرابلس يبحث عن ورقة التأهل العربي
وإلى الرياضة ونطالع في صدر الصفحة الرابعة عشر موضوعًا بعنوان «حزمة توصيات تتصدر المؤتمر الدولي الأول للتسويق الرياضي في طرابلس».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر موضوع بعنوان «الأهلي طرابلس يبحث عن ورقة التأهل العربي في سلطنة عمان أمام النهضة».

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