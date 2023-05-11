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باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:33 مساء
باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس 20 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
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قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة انجاز عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».

دعم عمل لجنة (6+6)
وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكررتُ دعوتي لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة. وشددتُ في اللقاء مع المشري على دعم عمل لجنة (6+6) بروح من التوافق».

وأكد باتيلي في تغريدة ثانية أنه اتفق مع المشري «على ضرورة سرعة انجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية»، يأمل المبعوث الأممي إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

- باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
- باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
- المنفي يبحث مع باتيلي التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري تباحث مع باتيلي بشأن «العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، وسُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ للمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة».

لقاء باتيلي مع المنفي واتصاله مع عقيلة صالح
وقبل لقائه مع المشري، التقى باتيلي في العاصمة طرابلس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الأربعاء.

وتمحور لقاء باتيلي مع المنفي، حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من خلال تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال.

كما اتفق باتيلي مع عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة «6+6»، بعدما استعرضا في الاتصال الهاتفي التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا.

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