  • Alwasat News
Atwasat

اللافي يبحث في الكونغو برازافيل التحضير لمؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:07 مساء
اللافي يبحث في الكونغو برازافيل التحضير لمؤتمر المصالحة
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال زيارة إلى الكونغو برازافيل، نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي، والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

والتقى اللافي اليوم الخميس وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، بحضور الوفد المرافق له، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية وعدد من أعضاء لجنة متابعة المشروع، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- اللافي ونورلاند يبحثان جهود المصالحة وإجراء الانتخابات
- اللافي: طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية

لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى «وضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم المؤتمر، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف»، بالإضافة إلى مناقشة الشروع في تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس الرئاسي للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

وفي 20 فبراير الماضي، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن المنظمة الإقليمية ستنظم مؤتمرًا للمصالحة الوطنية في ليبيا، برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز

أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مندوب بريطانيا: ندعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ليبيا
مندوب بريطانيا: ندعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ...
مفوضية الانتخابات تستلم أول طابع برید باسم المرأة الليبية
مفوضية الانتخابات تستلم أول طابع برید باسم المرأة الليبية
اعتماد أوامر الشراء الخاصة بتنفيذ العطاء العام لتوفير بنود الإمداد الطبي
اعتماد أوامر الشراء الخاصة بتنفيذ العطاء العام لتوفير بنود ...
مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا
مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا
السني يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر قبض جديدة بحق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا
السني يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر قبض جديدة بحق...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات
باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية ......
اللافي يبحث في الكونغو برازافيل التحضير لمؤتمر المصالحة
اللافي يبحث في الكونغو برازافيل التحضير لمؤتمر المصالحة...
السني: النائب العام تمكّن من معرفة أسماء عديد المسؤولين عن الاتجار بالبشر.. ومنهم مسؤولون دوليون
السني: النائب العام تمكّن من معرفة أسماء عديد المسؤولين عن ......
السني يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر قبض جديدة بحق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا
السني يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر قبض ......
مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا
مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ......
المزيد