اللافي يبحث في الكونغو برازافيل التحضير لمؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال زيارة إلى الكونغو برازافيل، نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي، والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

والتقى اللافي اليوم الخميس وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، بحضور الوفد المرافق له، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية وعدد من أعضاء لجنة متابعة المشروع، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى «وضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم المؤتمر، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف»، بالإضافة إلى مناقشة الشروع في تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس الرئاسي للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

وفي 20 فبراير الماضي، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن المنظمة الإقليمية ستنظم مؤتمرًا للمصالحة الوطنية في ليبيا، برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الخميس 11 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)