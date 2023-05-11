اعتماد أوامر الشراء الخاصة بتنفيذ العطاء العام لتوفير بنود الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالعزيز محمد حسين، اليوم الخميس، أوامر الشراء الخاصة بتنفيذ العطاء العام «2019/1» لتوريد الأدوية التخصصية والأدوية العامة.

وأعلن الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، انتظاره توفير التغطية المالية اللازمة من الجهات المختصة لتنفيذ كامل العطاء، تمهيدًا لإحالتها لمصرف ليبيا المركزي لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها.

توفير بنود الإمداد الطبي لعام 2023

وأضافت أن تلك الخطوة جاءت تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بشأن وضع العطاء العام موضع التنفيذ لتوفير بنود الإمداد الطبي للعام الحالي 2023م.

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ويغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من «الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومستلزمات ومشغلات المختبرات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات الأسنان ومستلزمات العظام».

النائب العام: العطاء العام سيغلق جميع التجاوزات

وفي 11 يناير الماضي، قال النائب العام المستشار الصديق الصور خلال اجتماع مع اللجنة الفنية المعنية بالملف، إن العطاء العام سيغلق جميع التجاوزات التي حدثت بعد توقف تنفيذه منذ العام 2009.

وتراهن وزارة الصحة على تنفيذ العطاء العام لإنهاء أزمة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفق ما أوضحت في وقت سابق.

رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالعزيز محمد حسين يعتمد أوامر الشراء، الخميس 11 مايو 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)