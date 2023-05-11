  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 04:06 مساء
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا
عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق ياسر العطا. (الإنترنت)
alwasat radio

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق ياسر العطا، اليوم الخميس، أن ميليشيات «فاغنر» الروسية، موجودة في مناطق استخراج الذهب في السودان، وعلى الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى.

دور «فاغنر» في السودان
وتحدث الفريق ياسر العطا في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، عن دور الميليشات الروسية قائلاً إن قوات مجموعة «فاغنر» تقاتل في البلاد وأن لديهم قناصاً قتيلاً من عناصرها.

وبشأن عمل مرتزقة المجموعة الروسية في الذهب ببلاده، أوضح قائلاً، «كل العالم يعرف أماكن وجودهم. فأي مكان فيه شركات لاستخراج الذهب لحميدتي في السودان أو على الحدود مع ليبيا أو أفريقيا الوسطى، توجد فيه عناصر من فاغنر».

- تشمل ليبيا.. واشنطن تصيغ خارطة طريق جديدة لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
- متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ليبيا
- «ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي

ودون تحديدها أضاف العطا أن «هناك معلومات ترد إلينا، لم نتأكد من صحتها، بأن هناك محاولات لدول شقيقة للبحث في مساعدة الميليشيا المتمردة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، كما أن قواته (قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو) تضم مرتزقة من تشاد والنيجر ومالي وغيرها». مؤكداً سيطرة الجيش على «كل الولايات (بالسودان)، ما عدا بعض الجيوب المتمردة، التي فقدت معظم قدراتها، وتقوم حالياً ببعض الأعمال الإجرامية».

وأضاف «وفي العاصمة تم تسلم وتدمير كل قواعدهم (الدعم السريع) الرئيسية، فانتشروا بمركباتهم في محيط القصر الرئاسي ومحيط الإذاعة والتلفزيون، وداخل الأحياء السكنية في منازل المواطنين، وانتشروا أيضاً في المستشفيات والمدارس وفي الأحياء المكتظة بالسكان».

مفاوضات سودانية في جدة برعاية سعودية
وترعى المملكة العربية السعودية بتعاون أميركي، محادثات غير مباشرة في مدينة جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بهدف الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، اندلعت اشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مئات القتلى والمصابين معظمهم من المدنيين، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين بتحميل مسؤولية الحرب للطرف الخصم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: خطوات فعلية لتوفير الكهرباء والتصدير لجنوب أوروبا
حكومة الدبيبة: خطوات فعلية لتوفير الكهرباء والتصدير لجنوب أوروبا
باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان
المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف ...
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع ...
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى ......
كريم خان: نتواصل مع أهالي الضحايا والناجين في ليبيا من أجل تحقيق العدالة
كريم خان: نتواصل مع أهالي الضحايا والناجين في ليبيا من أجل ......
كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية
كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة ......
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في ......
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع......
المزيد