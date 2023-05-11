حكومة الدبيبة: خطوات فعلية لتوفير الكهرباء والتصدير لجنوب أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة مستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدأت خطوات فعلية بالشراكة مع مستثمرين أجانب لتنفيذ استراتيجية توفير احتياج الدولة من الكهرباء والتصدير لدول جنوب أوروبا.

وعقد فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة التابع لرئيس الوزراء بالحكومة ورشة عمل لتقييم استراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة في طرابلس بحضور وزراء ووكلاء ومديري شركات استثمارية، وممثلي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.

مساع لإنشاء خطوط لنقل الطاقة إلى جنوب أوروبا

وناقش الفريق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وجاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة، وأدوات الاستثمار والفرص المتاحة في هذا المجال، وبرنامج خطوط نقل الطاقة إلى جنوب أوروبا، والنماذج القانونية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

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التخلص من الانبعاث الكربوني ضرورة

وقال عضو الفريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إن استراتيجية الحكومة تستهدف أيضا مواكبة المتطلبات الدولية للتخلص من الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة نظيفة.

وأوضح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إن المؤسسة حريصة على مواكبة هذه الاستراتيجية، وأن الفرصة الاستثمارية المتاحة ستكون مجدية للمؤسسة والدولة الليبية.

فيما تحدث مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، عن «حرص الديوان على جودة إدارة موارد الدولة في مجالات تسهم في تنويع مصادر الدخل، ومن بينها الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آليات تتسم بالشفافية والمحاسبة».

مشاركون في ورشة الطاقة المتجددة التابعة لحكومة الدبيبة، طرابلس، 11 مايو 2023 (منصة حكومتنا)

مشاركون في ورشة الطاقة المتجددة التابعة لحكومة الدبيبة، طرابلس، 11 مايو 2023 (منصة حكومتنا)

مشاركون في ورشة الطاقة المتجددة التابعة لحكومة الدبيبة، طرابلس، 11 مايو 2023 (منصة حكومتنا)