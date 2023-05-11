«الحكم المحلي»: برنامج بناء السلام في الجنوب يمتد 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن تطبيق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب، الذي سينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيمتد ثلاث سنوات، لتطوير البنية التحتية والخدمات داخل بلديات الجنوب.

وتابع الوزير بدر الدين التومي خلال اجتماع اليوم الخميس مع عمداء بلديات الجنوب الليبي ومدير صندق إعمار مرزق ومستشار التعاون الدولي بالوزارة، خطوات تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تحسين جودة المعيشة وخلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في البلديات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

ووجه التومي بتشكيل فريق عمل لمتابعة التقدم في المشروعات، مؤكدا أهمية تحقيق أكبر قدر من الإنجازات الملموسة للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

إطلاق برنامج بناء السلام

وأمس الأربعاء، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، إطلاق برنامج جديد تحت مسمى «بناء السلام المحلي والتعافي» لدعم سكان الجنوب، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي.

وقال الممثل المقيم للبرنامج، مارك أندريه فرانش، إن البرنامج يركز على تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل ودعم الأعمال التجارية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في تسع بلديات، وفق بيان صادر عن البرنامج الأممي.

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ويستهدف البرنامج الإنمائي الأممي إحلال سلام مستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي في الجنوب من خلال دعم الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

وفي 11 أبريل الماضي، قال مارك أندريه فرانش، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل.