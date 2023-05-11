«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة غدا على الساحل الغربي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل ظهر الغد 25 عقدة على طول الساحل.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.