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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 11 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 10:07 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 11 مايو 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس اليوم الخميس على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على مناطق الغرب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، مع احتمال حدوث ضباب آخر الليلة وصباح الغد خصوصا أقصى الساحل الشرقي والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

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