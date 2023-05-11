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نورلاند وأوردمان يشيدان باستراتيجية بناء السلام في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 09:52 صباحا
نورلاند وأوردمان يشيدان باستراتيجية بناء السلام في الجنوب
نورلاند وأوردمان خلال حضورهما إطلاق استراتيجية بناء السلام في الجنوب، 10 مايو 2023، (السفارة الأميركية)
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أشاد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند والقائد بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، باستراتيجية بناء السلام في جنوب ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر» أمس الأربعاء، إذ حضر الدبلوماسيان فعاليات إطلاق هذا البرنامج.

إشادة بتركيز البرنامج الأممي على الجنوب
وأشادا «بتركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعزز على الجنوب وبدوره القيادي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب ليبيا».

كما أشار نورلاند وأوردمان إلى «تماشي هذه الجهود تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتطلع الولايات المتحدة إلى شراكة مثمرة مع البرنامج الأممي والليبيين لبناء ليبيا أكثر وحدة وازدهارا».

إطلاق برنامج بناء السلام
وأمس الأربعاء، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، إطلاق برنامج جديد تحت مسمى «بناء السلام المحلي والتعافي» لدعم سكان الجنوب، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي.

وقال الممثل المقيم للبرنامج، مارك أندريه فرانش، إن البرنامج يركز على تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل ودعم الأعمال التجارية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في تسع بلديات، وفق بيان صادر عن البرنامج الأممي.

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ويستهدف البرنامج الإنمائي الأممي إحلال سلام مستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي في الجنوب من خلال دعم الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

وفي 11 أبريل الماضي، قال مارك أندريه فرانش، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل.

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