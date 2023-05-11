السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 6.01 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر صرف الدولار عند 4.76 دينار، وسعر اليورو عند 5.22 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.56 دينار، و1.29 دينار على التوالي، في حين هبط الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس.

واستقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.