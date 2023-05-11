  • Alwasat News
Atwasat

كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 11 مايو 2023, 08:59 صباحا
كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ليبيا
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان متحدثا إلى مجلس الأمن من طرابلس، 9 نوفمبر 2022، (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان اليوم الخميس إحاطته نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي حول أنشطة المحكمة في ليبيا، وذلك بعد آخر تقرير كان قدمه من طرابلس خلال زيارته الأولى إلى البلاد.

وزار خان عدة مناطق من ليبيا لمدة أسبوع خلال نوفمبر الماضي، واختتم جولته بتقديم إحاطة لمجلس الأمن، تستعرض حصيلة لقاءاته ومشاهداته الميدانية، حيث تفقد مواقع تحوم حولها شبهات بأنها كانت مسرحا لأعمال غير إنسانية، كما تحدث عن مقابر جماعية زارها في ترهونة جنوب طرابلس، والتي وصفها بـ«المروعة».

خان سيتقدم بطلبات أوامر اعتقال
ووقتها أعلن خان أنه سيقدم طلبات لأوامر اعتقال بحق عدد من المتورطين في تلك الوقائع، «وهي القوائم التي ظلت سرية لحد الآن»، ولم يطرح ملف محاسبة المجرمين المفترضين الذي قتل عدد منهم.

وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية مطلع ديسمبر 2022، على زيارة خان بأنها أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا «مليشيا الكاني» التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة إبان الهجوم على طرابلس العامين 2019 و2020.

- تقرير إيطالي: طلبات خان لاعتقال متورطين في ليبيا ستحرج 5 دول غربية
- كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا
- كريم خان: التقيت بشخص فقد 24 فردا من عائلته وآخر فقد 15 من أفراد عائلته في ترهونة
- كريم خان لمجلس الأمن: نحتاج بذل المزيد من الجهود بشأن الوضع في ليبيا

وأضاف البيان أن خان أخبر خلال زيارته قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بتلقي المحكمة الجنائية معلومات وأدلة بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها قواته، وإنه يجرى التحقيق فيها، كما عرض المساعدة الفنية من المحكمة في مجال الطب الشرعي.

ومنذ يونيو العام 2020، تواصل هيئة البحث عن المفقودين الحكومية اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة، وانتشال جثث ورفات مجهولة الهوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
الضاوي يطلع الحويج على خطة إنشاء معرض غوط بوساق الدولي

الضاوي يطلع الحويج على خطة إنشاء معرض غوط بوساق الدولي
الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن

الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر ...
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكريم أقدم شرطي مرور في غدامس (صور)
تكريم أقدم شرطي مرور في غدامس (صور)
ضبط 3 وافدين بحوزتهم «حشيش» في بنغازي
ضبط 3 وافدين بحوزتهم «حشيش» في بنغازي
«أجوكو» تبحث مشكلات تعيق زيادة الإنتاج
«أجوكو» تبحث مشكلات تعيق زيادة الإنتاج
د. أبوسنينة: بيانات «المركزي» تفقد أهميتها كأداة للرقابة و«الفائض غير حقيقي»
د. أبوسنينة: بيانات «المركزي» تفقد أهميتها كأداة للرقابة و«الفائض...
كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ليبيا
كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 11 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 11 مايو 2023)...
نورلاند وأوردمان يشيدان باستراتيجية بناء السلام في الجنوب
نورلاند وأوردمان يشيدان باستراتيجية بناء السلام في الجنوب...
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار...
كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ليبيا
كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» ......
د. أبوسنينة: بيانات «المركزي» تفقد أهميتها كأداة للرقابة و«الفائض غير حقيقي»
د. أبوسنينة: بيانات «المركزي» تفقد أهميتها كأداة للرقابة ......
المزيد