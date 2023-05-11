كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول «الانتهاكات» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان اليوم الخميس إحاطته نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي حول أنشطة المحكمة في ليبيا، وذلك بعد آخر تقرير كان قدمه من طرابلس خلال زيارته الأولى إلى البلاد.

وزار خان عدة مناطق من ليبيا لمدة أسبوع خلال نوفمبر الماضي، واختتم جولته بتقديم إحاطة لمجلس الأمن، تستعرض حصيلة لقاءاته ومشاهداته الميدانية، حيث تفقد مواقع تحوم حولها شبهات بأنها كانت مسرحا لأعمال غير إنسانية، كما تحدث عن مقابر جماعية زارها في ترهونة جنوب طرابلس، والتي وصفها بـ«المروعة».

خان سيتقدم بطلبات أوامر اعتقال

ووقتها أعلن خان أنه سيقدم طلبات لأوامر اعتقال بحق عدد من المتورطين في تلك الوقائع، «وهي القوائم التي ظلت سرية لحد الآن»، ولم يطرح ملف محاسبة المجرمين المفترضين الذي قتل عدد منهم.

وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية مطلع ديسمبر 2022، على زيارة خان بأنها أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا «مليشيا الكاني» التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة إبان الهجوم على طرابلس العامين 2019 و2020.

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وأضاف البيان أن خان أخبر خلال زيارته قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بتلقي المحكمة الجنائية معلومات وأدلة بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها قواته، وإنه يجرى التحقيق فيها، كما عرض المساعدة الفنية من المحكمة في مجال الطب الشرعي.

ومنذ يونيو العام 2020، تواصل هيئة البحث عن المفقودين الحكومية اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة، وانتشال جثث ورفات مجهولة الهوية.