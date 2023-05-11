كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت كلية الفنون والعمارة بجامعة درنة أمس الأربعاء مؤتمرها الدولي الأول والذي نظمته تحت عنوان: «العمارة المحلية التقليدية الواقع والتحديات»، والذي أُقيم بمدرج الملك إدريس السنوسي بكلية التربية بجامعة درنة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين من ليبيا والجزائر والبوسنة والهرسك وبريطانيا، سواء بالحضور الشخصي أو عبر تقنية «zoom»، كما أقيم على هامش المؤتمر معرض للفنون التشكيلية بعنوان «زاوية تشكيلية» ومعرض آخر للصور الفوتوغرافية للدكتور فتح الله بوعزة بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة».

وشهدت الجلسة الأولى باليوم الأول تقديم 18 ورقة بحثية منها ورقة للدكتورة عزيزة صفور بعنوان «أثر الحداثة على الخصائص التصميمية للمآذن في عمارة المساجد الليبية»، بعدها قدمت الباحثة أمنة تنتوش ورقة بعنوان «تأثير الدين الإسلامي علي تصميم المسكن التقليدي - دراسة تطبيقية لمدينة طرابلس القديمة»، أما الورقة الثالثة فكانت للأستاذة عائشة بكار بعنوان «الاستدامة والبيئة العمرانية - الواقع المحلي والتحديات»، بينما الورقة الرابعة كانت مشتركة بين المهندسة سالمة الفلاح، والمهندس رائد العوامي، بعنوان «إمكانية الوصول الشامل في العمارة المحلية الصحراوية «دراسة حالة: منتجع قمر».

المسكن الاقتصادي (الحكومي) الليبي

أما الورقة الخامسة فكانت للدكتورة فاطمة العايب بعنوان «التأثير الحراري على البناء المحلي الحديث»، وكانت الورقة السادسة بعنوان «حواجز اعتماد البناء نمذجة المعلومات بتنسيق (BIM) في ليبيا»، للباحثين خالد محمد وناصر خيرات، وجاءت الورقة السابعة بعنوان «تأثيرات العمارة العثمانية على العمارة المحلية بإيالة طرابلس الغرب (1551-1711م)» وهي للباحثين الدكتور المبروك سليمان والأستاذ ياسين عبد الكريم، بينما اختتمت الجلسة الأولى بورقة للدكتور أبوالقاسم أبوصبيع والأستاذة جميلة الحنيش بعنوان «دراسة مقارنة بين المسكن الاقتصادي (الحكومي) الليبي وبعض النماذج الأخرى».

وافتتحت الجلسة الثانية بورقة بعنوان «إعادة إحياء سوق الخرازة بالمدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة، والباحثة فريحة البرعصي، ثم عرضت ورقة بعنوان «مقارنة تحليلية لواجهات العمارة المحلية الليبية (عمارة البحر المتوسط والعمارة الصحراوية)» للباحثتين مبروكة الفلاح وإيمان مازق، وتبعهم الباحث أمداوي عبدالله أمداوي بورقة «مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التعريف بالمعمار التقليدي بمدينة درنة»، ثم ورقة بعنوان «اشتقاق مبدأ التصميم العمراني بمدينة مصراتة» للدكتور أيمن محمد، والختام كان مع ورقة بعنوان «الحليات الزخرفية وعلاقتها بالشكل المعماري» للدكتورة أميرة بلاعو.

أبواب معاصرة بمدينة درنة

وفي الجلسة الثالثة كانت البداية مع ورقة بعنوان «استخلاص القيم الجمالية للزخارف الإسلامية والاستفادة منها في تصميم أبواب معاصرة بمدينة درنة» للباحثتين ياسمينة بودراعة وإلهام خطاب، بعدها قدمت ورقة بعنوان «القيمة التاريخية والجمالية لعمارة مدينة غدامس المحلية وكيفية الحفاظ عليه - كلية الفنون والعمارة جامعة درنة» للباحثتين أمنة السيد وغادة الماجري، وتلاها ورقة للمهندسة سهيلة الأمير، والأستاذة سينا المرضي بعنوان «تطبيق التصميم البيومناخي في تخطيط المدن الصحراوية المحلية - الواقع والتحديات»، ثم ورقة بحثية مشتركة للبحّاث ولاء الدين عقيل، وعمر الدراوي، وأكرم هدية بعنوان «المآذن بين أنماط التصميم وواقع التنفيذ (بعض ماذن مدينة الخمس كحالة دراسة)»، وكان ختام الجلسة مع ورقة بعنوان «أهمية استخدام ألواح الواجهات المعمارية من الخرسانة البوليمرية وأثرها علي العمارة المحلية التقليدية» للأستاذ أمين بوزيد.

12 ورقة بحثية في اليوم الثاني للمؤتمر

وانطلقت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بورقة بعنوان «تمازج لعناصر معمارية إسلامية بعناصر معمارية» للمهندس لطفی سنان، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان «تأثير رماد وقود زيت النخيل (POFA) كمادة أسمنتية تكميلية (SCM)» للباحثين أحمد لبيد وقيس مفتاح، ثم قُدمت ورقة بعنوان «الصورة البصرية للمعالم التراثية التسلسل البصري للوصول إلى معلم مسجد وزاوية السنوسية في حي بومنصور بمدينة درنه» للأستاذة فيروز الصوينعي، وتلتها ورقة بعنوان «المبادرات الفردية والجهود الذاتية ودورها في الحفاظ علي الآثار المعمارية مثال الدراسة مدينة الخمس» للدكتور هاشم الموسوي والباحث محمد بن طالب، وجاءت ورقة بعنوان «التاثير المتبادل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والثرات» للدكتور فوزي عقيل والباحثة فيروز الصوينعي، وقدم الدكتور أنور الحاسي ورقة بعنوان «مدى رضا الشباب عن تصاميم المساكن الصحراوية التقليدية والحالية في غدامس مع الاستدامة الاجتماعية والثقافية».

6 ورقات من البوسنة والجزائر

ومن دولة البوسنة والهرسك قدم الدكتور مكرم الحداد ورقة بعنوان «التسقيف بالقوس السلسلي كحل لإنجاز نماذج معمارية مستدامة ومنخفضة - التكلفة الأقبية النوبية والكتالونية نموذجاً»، ثم جاء الدور على المشاركة الجزائرية بواقع خمس ورقات: الأولى كانت بعنوان «دور السياحة المستدامة في المحافظة على التراث المعماري بالأنوية القديمة - دراسة حالة التراث المعماري لقصور منطقة الزيبان» للدكتورة سارة كاشف والدكتور صابر بن عائشة، ثم ورقة بعنوان «دور الإعلام السياحي في الاهتمام بالعمارة التقليدية والحفاظ عليها من خلال الإذاعة الثقافية الجزائرية - برنامج (تراثنا هويتنا) أنموذجاً»، للدكتورة سالمة الشداني، تبعها ورقة بعنوان «الأطر المنهجية والمخرجات العملية الكاشفة عن الخصوصيات المورفولوجية للقصور الصحراوية دراسة حالة - ورقلة - تقرت - الوادي - الجزائر» للدكتور مصطفى مدوكي وصابر بن عائشة، والورقة الرابعة كانت بعنوان «العمارة التقليدية الصحراوية - القصور - بمنطقة بشار وإمكانياتها السياحية»، للدكتور نغلي إبراهيم والدكتور رزيق عبد الرحمن، وختام الأوراق الجزائرية كان مع ورقة بعنوان «البيئة الجغرافية لمنطقة جبال عمور وأثرها في تشكيل مواد البناء المحلية - قصر تاجموت أنموذجا» للدكتورة فاطمة الجلجال والدكتورة فتحية خروبي.

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية». (جامعة درنة)