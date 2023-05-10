الرقابة على قطاع النفط محور اجتماع شكشك مع الوكالة الأميركية للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الاحتياجات المستقبلية في رفع كفاءة المراجعين في عدد من المجالات المتخصصة، وفي مقدمتها الرقابة على الصناعات الاستخراجية والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس ديوان المحاسبة، مساء اليوم الأربعاء، مع مستشار رئيس الوكالة الأميركية للتنمية، كلنتون وايت، وكبار المسؤولين من الوفد المرافق له.

واستعرض شكشك خطط تطوير الديوان بمشروع الشراكة مع الوكالة في مجالات البناء المؤسسي والمهني، وأهمها الخطة الاستراتيجية، وأنظمة الموارد البشرية، وأدلة العمل الرقابية والتحول الرقمي والشهادات المهنية، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

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وأكد رئيس ديوان المحاسبة أهمية تواصل الدعم من خلال مهام تطبيقية نموذجية بإشراف خبراء متخصصين.

ونقل البيان عن كلنتون ثنائه على جهود الديوان في مجال التطوير والبناء، ودوره في تعزيز المساءلة والشفافية، والرغبة في الدفع بتلك الجهود نحو تلبية متطلبات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأنتوساي.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون بينهما، من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية بين فرق كلّ منهما، لترجمتها إلى مشاريع محددة.

جانب من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومستشار الوكالة الأميركية للتنمية والوفد المرافق له، الأربعاء 10 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)

جانب من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومستشار الوكالة الأميركية للتنمية والوفد المرافق له، الأربعاء 10 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)

جانب من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومستشار الوكالة الأميركية للتنمية والوفد المرافق له، الأربعاء 10 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)

جانب من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومستشار الوكالة الأميركية للتنمية والوفد المرافق له، الأربعاء 10 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)