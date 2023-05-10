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باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 08:22 مساء
باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
صورة مركبة: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (يمين) والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي (يسار)
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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين استعرضا خلاله التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، بحسب تغريدة لباتيلي عبر حسابه على «تويتر».

- المنفي يبحث مع باتيلي التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات
- عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

وفي وقت سابق اليوم، ناقش المبعوث الأممي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق.

وقال باتيلي، عقب اللقاء، إنه «مستمر في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية»، مشددًا على أن «الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح».

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