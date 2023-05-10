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الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 08:21 مساء
الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة والانتخابات
الدبيبة والمنفي بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومتنا)
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنفي والدبيبة خصص «لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات المصالحة الوطنية والانتخابات».

- المنفي يبحث مع باتيلي التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات
- الدبيبة يشيد باستكمال تفعيل عمل السفارة البريطانية في ليبيا

والتقى المنفي في وقت سابق اليوم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات، والتي من بينها تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، ودعم لجنة «6+6» لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال.

في حين استقبل الدبيبة كل من السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، التي بحث معها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والـتأكيد على توحيد الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات هذا العام.

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