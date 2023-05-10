رئاسة مجلس النواب تلغي لجنة التواصل السياسي وتطالبها بتقديم تقرير عن عملها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء لجنة التواصل السياسي في الداخل والخارج، مطالبة أعضاء اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي عن عملها خلال فترة تكليفهم للعرض على هيئة الرئاسة، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023.

كانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار رقم (1) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها النواب، ابتسام الرباعي، وفتح الله السعيطي وأسامة الشعافي.

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وكلف مجلس النواب في 7 فبراير الماضي أعضاء اللجنة بالتواصل السياسي في الداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي، وذلك من خلال عقد الزيارات واللقاءات بغية الوصول لأرضية مشتركة بين كل الأطراف السياسية.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب يومها أعضاء اللجنة بتقديم رؤية لمجلس النواب لحل الأزمة السياسية.