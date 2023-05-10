تركيب قطع غيار جديدة بمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء تركيب قطع غيار ومعدات خاصة بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مطار معيتيقة الدولي استقبل أمس الثلاثاء 56 طردًا موردًا من شركة «GE» الأميركية لصالح محطة كهرباء الخمس الاستعجالي.

- بالصور: قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء الخمس

وأوضحت أن الفرق الفنية بالمحطة وشركة «GE» الأميركية سارعت في أعمال التركيب تمهيدًا لإعادتها إلى الشبكة بكامل حمولتها خلال الأيام القريبة المقبلة .

جانب من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس، الأربعاء 10 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس، الأربعاء 10 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس، الأربعاء 10 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس، الأربعاء 10 مايو 2023 (شركة الكهرباء)