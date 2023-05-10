حكومة الوحدة الوطنية توضح اهداف برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أهداف برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب، الذي أطلقته وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وعمداء البلديات والسفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وحضر إطلاق البرنامج كل من وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ومدير إدارة التعاون الدولي الطاهر باعور، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ومن بينهم المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند.

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أهداف برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب يهدف إلى تحقيق استفادة وتحسين الخدمات لـ400 ألف مواطن ليبي، وتنفيذ 100 مشروع تنموي، وتوفير 5 آلاف وظيفة.

كما يهدف برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب إلى إشراك 70 شركة من القطاع الخاص في شراكات جديدة، والعمل على 25 مشروعًا يهدف لعودة النازحين.

مدة تنفيذ البرنامج

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدة تنفيذ البرنامج تمتد لثلاث سنوات، ويهدف إلى تحسين الخدمات و سبل العيش وخلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية لعدد من بلديات الجنوب الليبي.

وأوضحت الوزارة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقيم شراكات مع السلطات المحلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإحلال سلام شامل ومستدام للجميع على مستوى المجتمع المحلي في المنطقة الجنوبية.

حفل إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

حفل إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

حفل إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)