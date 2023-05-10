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هيئة الإشراف على التأمين تشارك في المؤتمر العربي للاكتواريين بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 03:45 مساء
هيئة الإشراف على التأمين تشارك في المؤتمر العربي للاكتواريين بمصر
وفد هيئة الإشراف على التأمين المشارك في المؤتمر الدولي للاكتواريين بالقاهرة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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شاركت هيئة الإشراف على التأمين في المؤتمر العربي للاكتواريين 2023 والذي أقيمت فعالياته في مصر تحت شعار «العالم بعين اكتوارية»، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء.

وترأس وفد هيئة الإشراف على التأمين الذي شارك في فعاليات المؤتمر نائب المدير العام للهيئة الدكتور الطاهر البدوي، وبحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر يستهدف صناعة التأمين في الوطن العربي والدفع بالبلدان العربية من أجل تكوين خبرات اكتوارية وبناء منصة حرفية منتظمة للصناعة الاكتوارية في العالم العربي، على غرار المؤتمرات الاكتوارية الدولية والإقليمية، وتسليط الضوء على الطبيعة المتغيرة لدور الخبير الاكتواري في العصر الجديد للذكاء الصناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات.

وفد هيئة الإشراف على التأمين المشارك في المؤتمر الدولي للاكتواريين بالقاهرة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وفد هيئة الإشراف على التأمين المشارك في المؤتمر الدولي للاكتواريين بالقاهرة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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