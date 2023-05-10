برئاسة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وفدًا تابعًا للوزارة ترأس اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين المنعقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر.

تجريم دفع الفدية

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور منها تجريم دفع الفدية بكافة أشكالها وصورها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع لعدة توصيات لمعالجة هذا الملف.

- ليبيا تترأس المنتدى السابع للمالية العامة العربية

- ليبيا تترأس اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين

- للمرة الأولى.. ليبيا تترأس مجلس وزراء المالية العرب

شارك في الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية في الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والصومال والعراق وسلطنة عمان وقطر ومصر والمغرب واليمن وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

من اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية في القاهرة، 10 مايو 2023. (وزارة الداخلية)