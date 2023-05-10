حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في بئر الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط

شن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بالتعاون مع مركز الحرس البلدي، حملة تفتيش على محال اللحوم الطازجة والمجمدات وبيع الخضروات والفواكه ببئر الأشهب (74 كيلومترا شرق مدينة طبرق).

ولاحظ مفتشو المركز خلال الحملة وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعمل بعض المحال دون تراخيص وشهادات صحية لعمالها، وسوء النظافة لبعض الأنشطة، وتعرض بعض الخضروات لأشعة الشمس وعادم السيارات والأتربة، وفق بيان صادر عن المركز.

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وفي منتصف أبريل الماضي، أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدية، زيارة ميدانية استهدفت محال اللحوم الطازجة والمجمدات وبيع الخضروات والفواكه بمدينة يفرن.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة بمحال بئر الأشهب 10 مايو2023 . (مركز الرقابة على الأغذية)