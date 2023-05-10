«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة دجاج مجمد بميناء المنطقة الحرة مصراتة، لمخالفتها المواصفات القياسية.

وتحمل الشحنة العلامة التجارية «GRANJA»، أرجنتينية المنشأ، وتتكون من 116 ألفًا و20 صندوقًا من الدجاج المجمد، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة.

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وأرجع المركز سبب رفض الشحنة إلى التغير الظاهر في الخواص الطبيعية، واحتوائها على الأحشاء الداخلية، ومخالفتها المواصفات القياسية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة عصير متعدد النكهات مصرية المنشأ، نظرًا إلى كونها منتهية الصلاحية.