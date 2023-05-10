ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مسجلًا 4.76 دينار، مقابل 4.75 دينار، أمس.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.22 دينار، فيما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.01 دينار وهو نفس السعر المسجل أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.56 دينار، و1.29 دينار على التوالي، في حين سجل الريال السعودي 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار.

واستقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.