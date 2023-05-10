  • Alwasat News
Atwasat

«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 11:43 صباحا
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، بـ«أشد العبارات» الهجوم المسلح في مدينة جربة التونسية.

وأكدت الخارجية في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها مع تونس في مثل هذه الهجمات، معتبرة أنها تستهدف «السلم الأهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه».

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

هجوم في تونس يخلف 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة
وأسفر الهجوم الذي نفذه عنصر أمني عن مقتل شخصين كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فضلا عن عنصري أمن، على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

- هجوم في تونس يخلف 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن هجوم الثلاثاء نُفذ على مرحلتين، وأوضحت أن «عون حرس تابعًا للمركز البحري للحرس الوطني (...) أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة»، مضيفة: «ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا».

وذكرت الوزارة أن اثنين من «زوار» المعبد قتلا برصاص المهاجم قبل أن يجرى إرداؤه، مشيرة إلى «إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج».

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن المتوفيين من الزوار هما تونسي (30 عامًا) وفرنسي (42 عامًا)، من دون أن تكشف هويتيهما. وأسفرت العملية أيضًا عن مقتل عنصر أمني ثانٍ وإصابة خمسة أعوان أمن آخرين برصاص المهاجم، وفق وزارة الداخلية.

السفارة الفرنسية في تونس تنشئ خلية أزمة
في أعقاب الهجوم، أعلنت السفارة الفرنسية في تونس أنها أنشأت «خلية أزمة» ورقمًا للطوارئ.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة ماثيو ميلر على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تندد بالهجوم الذي وقع في تونس ويتزامن مع موسم الحج اليهودي السنوي الذي يجتذب مصلين من كل أنحاء العالم إلى كنيس الغريبة»، وأضاف: «نعرب عن تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين عامين ليبيين إلى إيطاليا
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين ...
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني...
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب...
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية...
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية...
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس...
المزيد