«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، بـ«أشد العبارات» الهجوم المسلح في مدينة جربة التونسية.

وأكدت الخارجية في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها مع تونس في مثل هذه الهجمات، معتبرة أنها تستهدف «السلم الأهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه».

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

هجوم في تونس يخلف 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة

وأسفر الهجوم الذي نفذه عنصر أمني عن مقتل شخصين كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فضلا عن عنصري أمن، على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

- هجوم في تونس يخلف 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن هجوم الثلاثاء نُفذ على مرحلتين، وأوضحت أن «عون حرس تابعًا للمركز البحري للحرس الوطني (...) أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة»، مضيفة: «ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا».

وذكرت الوزارة أن اثنين من «زوار» المعبد قتلا برصاص المهاجم قبل أن يجرى إرداؤه، مشيرة إلى «إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج».

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن المتوفيين من الزوار هما تونسي (30 عامًا) وفرنسي (42 عامًا)، من دون أن تكشف هويتيهما. وأسفرت العملية أيضًا عن مقتل عنصر أمني ثانٍ وإصابة خمسة أعوان أمن آخرين برصاص المهاجم، وفق وزارة الداخلية.

السفارة الفرنسية في تونس تنشئ خلية أزمة

في أعقاب الهجوم، أعلنت السفارة الفرنسية في تونس أنها أنشأت «خلية أزمة» ورقمًا للطوارئ.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة ماثيو ميلر على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تندد بالهجوم الذي وقع في تونس ويتزامن مع موسم الحج اليهودي السنوي الذي يجتذب مصلين من كل أنحاء العالم إلى كنيس الغريبة»، وأضاف: «نعرب عن تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية».