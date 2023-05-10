«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، إزالة مظاهر عشوائية وتعديات على الأرصفة في عدة شوارع داخل طرابلس تشمل أبوستة، وشارع الرشيد والمدينة القديمة ومناطق بعين زارة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز رصد نتائج تعاونه مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ أعمالها في طرابلس، بعد مرور عدة أيام على بدء العمل.



وشملت أعمال الجهاز مساندة الحرس البلدي في مراقبة وتفتيش المقاهي والمطاعم، ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين، مع التأكد من صلاحية المواد وتوفر الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وضبط مواد غير قانونية تُباع داخل محلات تجارية، مثل مواد تستخدم في السحر والشعوذة داخل محلات بالمدينة القديمة.

منع تواجد الدراجات النارية في الساحات العامة

وشارك الجهاز كذلك في دعم مديرية الأمن في منع الدراجات النارية من التواجد داخل الفضاءات والساحات العامة المخصصة للتنزه وراحة العائلات.

إضافة إلى دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ضبط أكثر من 450 مهاجرًا أوضاعهم غير قانونية.

ونبه «الردع» على أصحاب المحال التجارية بأهمية تنظيم النشاط التجاري ومظهره، من حيث التأكيد على طلاء الواجهات بلون موحد، ومراعاة اشتراطات النظافة العامة في المحيط، وذلك في شارع خالد بن الوليد وسوق الظهرة المحاذي بوسط طرابلس.

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مجموعة من رجال الأمن في طرابلس - فيسبوك

إزالة التعديات في شوارع طرابلس - فيسبوك