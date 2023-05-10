تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، وشرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، اليوم الأربعاء، وشمالية غربية نشطة غدا على ساحل رأس لانوف، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون مضطربا، اليوم، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية على ساحل الخليج، وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية جيدة.
تعليقات