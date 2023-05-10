عقيلة صالح يطِّلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، على كافة المستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، و«على آخر ما جرى التوصل إليه من تفاهمات».

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» الممثلين لمجلس النواب جلال الشويهدي، بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

- لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «المفوضية العليا» حول قوانين الانتخابات

وأمس الإثنين، استمعت لجنة «6+6» للملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بحسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي الثالث من مايو الجاري عقدت لجنة «6+6» اجتماعًا بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. وقتها قال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل.