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انتشال رفات جثتين مجهولتي الهوية من غابة بومسافر غرب درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 05:58 مساء
انتشال رفات جثتين مجهولتي الهوية من غابة بومسافر غرب درنة
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفات الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، أن فريق انتشال الجثث والبحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع لها انتشل رفات جثتين متحللتين مجهولتي الهوية من غابة بومسافر قرب المدخل الغربي للمدينة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جرت بعد ورود بلاغ من قبل النيابة العسكرية بشأن وجود عدد من الرفات البشرية في غابة بومسافر.

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وأكدت الجمعية أن انتشال الرفات جرى بالتنسيق مع مركز الخبرة القضائية والبحوث وبحضور الجهات الأمنية في المدينة، مشيرة إلى نقلها لثلاجة مستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي.

فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
فريق الهلال الأحمر خلال انتشال رفاة الجثتين من غابة بومسافر غرب درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)
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