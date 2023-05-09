لجنة طوارئ برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي في طريقها إلى الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية الأصابعة، عصر اليوم الثلاثاء، أن وزير الحكم المحلس أصدر تعليماته بتشكيل لجنة طوارئ، للوقوف على آخر المستجدات في البلدية التي تشهد هطول أمطار غزيرة، منوهة بأن اللجنة في طريقها إلى البلدية.

وقالت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «باتصال من وزير الحكم المحلي لمتابعة الوضع داخل البلدية، أصدر تعليماته بتشكيل لجنة طوارئ، برئاسة وكيل الوزارة في طريقها إلى البلدية، للوقوف على آخر المستجدات».

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

- تشكيل لجنة طوارئ في الأصابعة بتعليمات من وزارة الحكم المحلي

وشكلت البلدية من جانبها لجنة طوارئ بتعليمات من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، لمتابعة الموقف في المنطقة، آملة من الجميع التواصل مع الأرقام المخصصة للطوارئ وهما: «0911645765» و«0911194517»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت بلدية الأصابعة حالة الطوارئ في البلدية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في المنطقة، داعية الجهات الحكومية كافة إلى تقديم المساعدات وإرسال الفرق المختصة بفتح الممرات.

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)