القيب يبحث التعاون الأكاديمي مع أوزباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، مع وزيرة التعليم في أوزباكستان، خيلولة يومارهو، آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال البحث العلمي والتعليم العالي.

جاء ذلك خلال لقاء حضره مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، ورئيس الأكاديمية الليبية، ومستشار ومدير مكتب الوزير، على هامش مشاركة القيب في منتدى لندن للتعليم العالي المنعقد في العاصمة البريطانية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة التعليم العالي.

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وأشار البيان إلى أن لقاء القيب وخيلولة تطرق كذلك إلى تبادل الخبرات من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

150 وزيرا في منتدى لندن

بدأت فعاليات منتدى لندن للتعليم في العاصمة البريطانية، أمس الإثنين، ونظم منتدى هذا العام تحت شعار «من أجل تعليم أقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم».

ويحضر المنتدى أكثر من 150 وزير تعليم و820 شخصية من مديري هيئات ومراكز علمية وبحثية من مختلف دول العالم.

لقاء القيب مع وزير التعليم في أوزباكستان على هامش منتدى لندن للتعليم، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم العالي)