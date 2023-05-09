في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس رابطة سجناء الرأي الليبيين، علي العكرمي، إن المعركة مع الاستبداد طويلة وتتطلب وعيا عميقا بطبيعة المؤامرات التي تحاك لعودته مجددا، وشدد على ضرورة تضافر الجهود للدعوة إلى المصالحة الوطنية الحقيقية التي تتطلب الاعتراف ثم الاعتذار وصولا إلى جبر الضرر عبر قضاء عادل نزيه.

جاء ذلك في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ40 لـ«معركة باب العزيزية» (7 مايو 1984) عندما تسللت عناصر من الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إلى طرابلس، وتحديدا إلى معسكر باب العزيزية، في محاولة للقضاء على معمر القذافي. ونظمت الاحتفال رابطة «شهداء مايو 1984»، برعاية الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، وذلك بفندق «المهاري» في العاصمة طرابلس.

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وحض العكرمي على ضرورة البحث عن أنجع الحلول لإقامة دولة يترسخ فيها التداول السلمي للسلطة، وتتضافر فيها الجهود للدعوة إلى المصالحة الوطنية، مؤكدا أن المصالحة الحقيقية تتطلب الاعتراف ثم الاعتذار، وصولا إلى جبر الضرر عبر قضاء عادل نزيه، وهو ما يؤدي إلى القضاء على ثقافة الثأر والانتقام وبناء دولة عبر مشروع مجتمعي يكون فيه القرار السياسي غير مرتهن بأيدي أجنبية.

وتابع، أن «ما حدث من انتهاكات خلال أربعين عاما يحتاج إلى تدقيق حتى تعلم أجيالنا حجم الدماء التي أريقت، والأرواح التي أُزهقت، وتضحية الآلاف الذين أفنوا أعمارهم في السجون»، وأضاف: «لا بد من الكشف عن الانتهاكات حتى لا يبقى تاريخنا تاريخا شفهيا، مثل المجتمعات البدائية».

رئيس رابطة سجناء الرأي الليبيين، علي العكرمي، يتحدث في فعالية ذكرى «معركة باب العزيزية» بفندق «المهاري» في طرابلس، 7 مايو 2023. (الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء)

احتفالية ذكرى «معركة باب العزيزية» بفندق «المهاري» في طرابلس، 7 مايو 2023. (الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء)

احتفالية ذكرى «معركة باب العزيزية» بفندق «المهاري» في طرابلس، 7 مايو 2023. (الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء)