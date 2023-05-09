تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على أغلب الساحل الغربي مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر، ورياح جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية على سرت اليوم، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و3.50 متر، ويكون 1.00 و1.50 متر على ساحل سرت.

- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة العالقة في الجو.