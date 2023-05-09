حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق شمال البلاد إلى طقس متقلب مع رياح قوية، وسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب على معظم المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا اليوم قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا اليوم تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة وتقل سرعتها تدريجيا من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تنخفض لتتراوح بين 16 و21 درجة مئوية على المناطق الغربية وتتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على مصراتة وسرت وأبونجيم اليوم وتنخفض بدورها غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا خصوصا على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية.