  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 10:17 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق شمال البلاد إلى طقس متقلب مع رياح قوية، وسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب على معظم المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا اليوم قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا اليوم تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة وتقل سرعتها تدريجيا من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تنخفض لتتراوح بين 16 و21 درجة مئوية على المناطق الغربية وتتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على مصراتة وسرت وأبونجيم اليوم وتنخفض بدورها غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا خصوصا على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر على معظم المناطق من الغد والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهمين في واقعة سطو مسلح بصبراتة
ضبط متهمين في واقعة سطو مسلح بصبراتة
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدينار
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس...
بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي
بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي...
مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها
مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها...
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين ......
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي...
المزيد