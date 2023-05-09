السوق الرسمية: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 6.01 دينار أمس.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.75 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار و1.29 دينار على التوالي.

كما استقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على الترتيب.