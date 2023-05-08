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«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 11:22 مساء
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
تطبيق الاستعلام عن منحة الأبناء والزوجة والبنات (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تحديث منظومة الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة، لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنظومة الإلكترونية المحدَّثة، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستهدف ميكنة القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

- «الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات

ونشرت الوزارة روابط الاستفادة من المنظومة الإلكترونية، على النحو التالي:

- موقع الوزارة وبوابة منحة الزوجة والأولاد الإلكترونية اضغط هنا
- الاستعلام عن منحة الأولاد اضغط هنا
- الاستعلام عن منحة الزوجة والبنات اضغط هنا
- التسجيل عبر الإنترنت بطاقة إيفاء اضغط هنا
- نظام إدارة الحسابات المصرفية اضغط هنا

وفي 7 ديسمبر الماضي، أطلقت الوزارة لأول مرة المنظومة الإلكترونية للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، لتسهيل الخدمات للمواطنين.

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