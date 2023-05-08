منظمة حقوقية تطالب بوقف إجراءات «تنتقص من حقوق المرأة الدستورية»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

طالبت منظمة التحالف للمساعدة القانونية، السلطات الليبية «بوقف الإجراءات التي تنتقص من حقوق المرأة الدستورية»، مشيرة إلى أن فرض ملء استمارة على المسافرات الليبيات من قبل جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة يُعد «مخالفة صريحة للقواعد القانونية النافذة في الدولة الليبية».

ولفتت المنظمة في بيان أصدرته وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، اليوم الإثنين، إلى أن هذا النموذج المفروض على المرأة الليبية «مخالف للمواد 6 و14 من الإعلان الدستوري والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

واعتبرت منظمة التحالف للمساعدة القانونية أن هذا الإجراء يمثل «تراجعًا عن مكتسبات المرأة الليبية التي نالتها خلال العقود الماضية»، محملة «الجهات المختصة مسؤولية ما ينشأ من مطالبات قضائية لإبطاله والتعويض عنه جبراً لما يلحقه بالمسافرات من أضرار».

ووزع جهاز الأمن الداخلي قبل ثلاثة أيام في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس نموذجاً خاصاً بالنساء المسافرات دون محرم، يطالبهن فيه بعدد من المعلومات الخاصة ووجهة السفر وسبب عدم وجود مرافق معهن.