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شاهد «اقتصاد بلس»: هل يُهرَّب وقود ليبيا إلى السودان؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 09:04 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: هل يُهرَّب وقود ليبيا إلى السودان؟
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الإثنين 8 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على التقارير التي تشير إلى تهريب الوقود الليبي إلى السودان خلال الأشهر الماضية، في خضم أزمة سياسية وعسكرية في الدولة المجاورة.

وتتزامن التقارير عن تهريب الوقود الليبي، مع أزمات تشهدها مختلف المناطق خاصة في الجنوب في توفير المشتقات البترولية، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، وهو ما يثير الغضب محليًا.

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وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الذي قال إن استمرار الإنتاج وتدفقه ساهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في كافة القطاعات.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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