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اللافي: طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 08:38 مساء
اللافي: طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية
لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات، الإثنين 8 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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اعتبر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة يبدأ من «نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، مؤكدًا عزم المجلس الرئاسي على الاستمرار في استكمال كل مساراته.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي رحب خلال اللقاء، بأعضاء التجمع مشيداً بجهودهم في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي عدّها «السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها».

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استكمال مسارات المصالحة الوطنية
وأكد اللافي «عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبرًا أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعضاء تجمع ليبيا والانتخابات استعرضوا أمام اللافي، «رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، مشيدين «بالنجاح» الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.

لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات، الإثنين 8 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات، الإثنين 8 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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