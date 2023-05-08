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1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 07:52 مساء
1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي مليارًا و229 مليونًا و339 ألفًا و151 دينارًا ليبيًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل المنقضي، من بينها 974 مليونًا و698 ألفًا و313 دينارًا لباب الرواتب فقط تمثل أكثر من 79% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

636 نفقات حكومة الوحدة منذ بداية العام
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 636 مليونًا و861 ألفًا و484 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من بينها 450 مليونًا و899 ألفًا و980 دينارًا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس.

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204 ملايين دينار مخصصات للمجلس الرئاسي منذ بداية العام
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصص له خلال تلك الفترة 204 ملايين و80 ألفًا و629 دينارًا ليبيًا، من بينها 183 مليونًا و580 ألفًا 629 دينارًا مخصصات الرواتب فقط.

374 مليون دينار لمجلس النواب
وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 374 مليونًا و618 ألفًا و634 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من بينها 326 مليونًا و439 ألفًا و300 دينارًا للرواتب.

13 مليون دينار رواتب لمجلس الدولة
وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 13 مليونًا و778 ألفًا و404 دنانير، جميعها لباب الرواتب.

وأظهرت بيانات المركزي أن المرتبات مثلت 74% بواقع 18.3 مليار دينار من إجمالي الإنفاق البالغ 24.9 مليار دينار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل الجاري.

يُذكر أن حجم الإنفاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 24.9 مليار دينار، بواقع 118.3مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 1.7 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 915 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) أربعة مليارات دينار.

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