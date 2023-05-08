الدبيبة يؤكد على تقنين تموين الجيش وتأهيل المقرات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، بحضور عدد من ضباط الجيش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أكّد خلال الاجتماع، على ضرورة إعادة النظر في تقنين تموين الجيش ومتابعته وفق الاحتياج الفعلي لهيئة الإمداد والتموين.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة شدّد أيضًا على أهمية حلحلة العقبات التي تواجه مصنع الملابس العسكرية عقب تهيئته للعمل والتصنيع، وإعادة تأهيل المقرات العسكرية لتنفيذ مهام الوحدات المتمركزة بها بالصورة المطلوبة.

اجتماع الدبيبة مع الحداد وعدد من ضباط الجيش. الإثنين 8 مايو 2023. (حكومتنا)