  • Alwasat News
Atwasat

متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 06:38 مساء
متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ليبيا
أحد عناصر فاغنر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف مصدر تشادي أن «جبهة التناوب والوفاق» المعارضة للنظام الحكام في أنجامينا، كان لديها روابط مع مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية لمحاربة تنظيم «داعش» في شمال ليبيا حتى الحدود مع تشاد، مشيرًا إلى انقطاع التواصل بين الطرفين في الوقت الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الإثنين.

وقال المصدر، في تصريح إلى وكالة «نوفا»، إن «جبهة التناوب والوفاق» الجماعة التشادية المتمردة المسؤولة عن مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي إيتنو في أبريل 2021 قامت «بالتنسيق مع مجموعة فاغنر لمحاربة مليشيات داعش في شمال ليبيا حتى الحدود مع تشاد، لكن الاتصالات انقطعت الآن ولم يعد لدينا مصلحة في مواصلة التنسيق معهم».

- «وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
- «فاغنر» توسع نفوذ روسيا في أفريقيا.. من تشاد ومالي وغينيا إلى ساحل العاج

وتلاحق «جبهة التناوب والوفاق» ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية اتهامات غربية بالضلوع في مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار في مناطق جنوب ليبيا وشمال تشاد، والتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، قال مسؤولون أميركيون وأفارقة إن التهديدات الحالية لرئيس تشاد الانتقالي، محمد إدريس ديبي، تأتي من التحالفات القائمة بين المتمردين التشاديين ومجموعة «فاغنر» الروسية الذين يتمتعون بحضور لافت في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرين إلى تحالف بين الجانبين للتخلص من ديبي الأب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية

مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إتلاف 88 ألف قرص مهلوس جرى ضبطها في ميناء مصراتة
إتلاف 88 ألف قرص مهلوس جرى ضبطها في ميناء مصراتة
الحويج يحظر استيراد فصائل النخيل دون موافقة «البحوث الزراعية»
الحويج يحظر استيراد فصائل النخيل دون موافقة «البحوث الزراعية»
ضبط شخصين ابتزا فتاة وأجبراها على سرقة منزل أسرتها مقابل عدم التشهير
ضبط شخصين ابتزا فتاة وأجبراها على سرقة منزل أسرتها مقابل عدم ...
يونيسف: 55 ألف جرعة لقاح حصبة للجنوب الليبي
يونيسف: 55 ألف جرعة لقاح حصبة للجنوب الليبي
ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس
ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
المنفي يبحث مع نورلاند تأمين الحدود الجنوبية وأولويات الإنفاق العام
المنفي يبحث مع نورلاند تأمين الحدود الجنوبية وأولويات ......
متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ليبيا
متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ......
«حكومة الوحدة» تسلم جامعة سرت 1532 بطاقة من المنحة الجامعية
«حكومة الوحدة» تسلم جامعة سرت 1532 بطاقة من المنحة الجامعية...
ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس
ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس...
يونيسف: 55 ألف جرعة لقاح حصبة للجنوب الليبي
يونيسف: 55 ألف جرعة لقاح حصبة للجنوب الليبي...
المزيد