متمرد تشادي: كانت لدينا روابط مع فاغنر لمحاربة «داعش» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر تشادي أن «جبهة التناوب والوفاق» المعارضة للنظام الحكام في أنجامينا، كان لديها روابط مع مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية لمحاربة تنظيم «داعش» في شمال ليبيا حتى الحدود مع تشاد، مشيرًا إلى انقطاع التواصل بين الطرفين في الوقت الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الإثنين.

وقال المصدر، في تصريح إلى وكالة «نوفا»، إن «جبهة التناوب والوفاق» الجماعة التشادية المتمردة المسؤولة عن مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي إيتنو في أبريل 2021 قامت «بالتنسيق مع مجموعة فاغنر لمحاربة مليشيات داعش في شمال ليبيا حتى الحدود مع تشاد، لكن الاتصالات انقطعت الآن ولم يعد لدينا مصلحة في مواصلة التنسيق معهم».

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وتلاحق «جبهة التناوب والوفاق» ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية اتهامات غربية بالضلوع في مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار في مناطق جنوب ليبيا وشمال تشاد، والتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، قال مسؤولون أميركيون وأفارقة إن التهديدات الحالية لرئيس تشاد الانتقالي، محمد إدريس ديبي، تأتي من التحالفات القائمة بين المتمردين التشاديين ومجموعة «فاغنر» الروسية الذين يتمتعون بحضور لافت في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرين إلى تحالف بين الجانبين للتخلص من ديبي الأب.